Трамп попросил передать Ким Чен Ыну, что его ядерная кнопка побольше, чем у корейца

Президент США Дональд Трамп попросил передать руководителю КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть ядерная кнопка, и она больше и мощнее, чем у корейца.

Дональд Трамп в ночь на 3 января написал в твиттере: «Лидер КНДР Ким Чен Ын недавно заявил, что его ядерная кнопка всегда у него под рукой. Пусть какой-нибудь представитель его истощенного и голодающего режима напомнит ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, и она гораздо больше и мощнее. И моя кнопка работает!».

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Заявление Трампа — это ответ на новогоднее обращение Ким Чен Ын. В своем заявлении лидер КНДР говорил, что он держит ядерную кнопку на своем столе, чтобы США не смогли развязать войну. По словам Ким Чен Ына, вся территория США находится в зоне досягаемости ядерного оружия его страны.