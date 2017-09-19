«Человек-ракета начал самоубийственную миссию». Трамп с трибуны ООН пригрозил полностью уничтожить Северную Корею

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН пообещал уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу для Соединенных Штатов.

«Если США придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета начал самоубийственную миссию», — заявил Трамп. Человеком-ракетой он называет лидера КНДР Ким Чен Ына, который за последнее время провел целую серию ракетных испытаний.