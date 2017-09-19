«Человек-ракета начал самоубийственную миссию». Трамп с трибуны ООН пригрозил полностью уничтожить Северную Корею
Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН пообещал уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу для Соединенных Штатов.
«Если США придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета начал самоубийственную миссию», — заявил Трамп. Человеком-ракетой он называет лидера КНДР Ким Чен Ына, который за последнее время провел целую серию ракетных испытаний.
Trump, referring to North Korea’s Kim Jong Un: “Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime” https://t.co/yrQJ3hZBDW pic.twitter.com/KF7oxT5iVn— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 19, 2017
17 сентября с угрозами в адрес Северной Кореи выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что КНДР будет уничтожена, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников.
Северная Корея в последнее время значительно активизировала ракетные испытания, а в начале сентября испытала ядерное оружие — в шестой раз в истории ядерной программы КНДР.