Постпред США при ООН: если Соединенным Штатам придется защищаться, Северная Корея будет уничтожена

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников. «Мы все это понимаем, и никто из нас этого не хочет», — сказала Хейли.

По словам постпреда, США собираются предпринять все дипломатические меры для урегулирования конфликта вокруг северокорейской ядерной программы. «Если это не сработает, за дело возьмется генерал Мэттис», — пообещала Хейли. Генерал Джеймс Мэттис — министр обороны США.

Хейли добавила, что возможности для воздействия на Северную Корею в рамках ООН почти исчерпаны.