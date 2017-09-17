Постпред США при ООН: если Соединенным Штатам придется защищаться, Северная Корея будет уничтожена
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников. «Мы все это понимаем, и никто из нас этого не хочет», — сказала Хейли.
По словам постпреда, США собираются предпринять все дипломатические меры для урегулирования конфликта вокруг северокорейской ядерной программы. «Если это не сработает, за дело возьмется генерал Мэттис», — пообещала Хейли. Генерал Джеймс Мэттис — министр обороны США.
Хейли добавила, что возможности для воздействия на Северную Корею в рамках ООН почти исчерпаны.
Северная Корея за последнее время провела серию ракетных испытаний, а в начале сентября испытала ядерное оружие. Южная Корея оценила мощность взорванного заряда в 100 килотонн в тротиловом эквиваленте — в пять раз больше мощности американской бомбы, сброшенной на Нагасаки в 1945 году. Проведенные испытания стали шестыми в истории северокорейской ядерной программы.
После ядерных испытаний в КНДР Совет безопасности ООН принял очередной пакет санкций против Северной Кореи. Через три дня КНДР провела испытания баллистической ракеты, траектория полета которой проходила над территорией Японии.