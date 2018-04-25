«В СК возобладала позиция гуманизма». Мединский одобрил ходатайство о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест
Министр культуры России Владимир Мединский одобрил ходатайство следствия о переводе гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.
«Я рад, что в Следственном комитете возобладала позиция гуманизма. Надеюсь, что суд ходатайство следователя поддержит», — сказал Мединский.
«Решение окончательное примет суд. Я надеюсь, что оно будет гуманным. К нам не так давно обращался Александр Калягин от СТД, и Сергей Женовач, который знает Малобродского много десятилетий. Мы позицию нашего ведомства довели до правоохранительных органов», — сообщил министр культуры.
Алексей Малобродский проходит по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа». В числе других фигурантов дела — режиссер Кирилл Серебренников.
Малобродский находится под стражей с июня 2017 года. 18 апреля ему в очередной раз продлили срок ареста. На заседании суда к материалам дела было приобщено ходатайство министерства культуры, которое просило продлить меры пресечения фигурантам дела.
24 апреля «Коммерсант» сообщил со ссылкой на РИА Новости, что по итогам внутренней проверки в Минкульте выяснилось: обращение в суд подписала сотрудница министерства Елена Зайцева, которая не имела для этого достаточных полномочий. На сайте РИА Новости эта новость не была опубликована.
Владимир Мединский, комментируя дело «Седьмой студии», ранее говорил, что «речь идет исключительно о технических, финансовых и бухгалтерских делах», призывал «проявить сдержанность и объективность» и отмечал, что его «смутила и очень огорчила» сложившаяся ситуация.