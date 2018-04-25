«В СК возобладала позиция гуманизма». Мединский одобрил ходатайство о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест

«Решение окончательное примет суд. Я надеюсь, что оно будет гуманным. К нам не так давно обращался Александр Калягин от СТД, и Сергей Женовач, который знает Малобродского много десятилетий. Мы позицию нашего ведомства довели до правоохранительных органов», — сообщил министр культуры.