Минкульт попросил продлить меры пресечения Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела «Седьмой студии»
Суд приобщил к делу Кирилла Серебренникова ходатайство министерства культуры России, которое попросило продлить режиссеру срок домашнего ареста.
Минкульт также попросил продлить меры пресечения трем другим фигурантам дела «Седьмой студии» — бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору РАМТ Софье Апфельбаум. Итин и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Малобродский заключен под стражу.
Как сообщает корреспондент «Русской службы Би-Би-Си», в суд поступило письменное ходатайство министерства. Представители Минкульта в суд не пришли.
Министерство культуры России признано потерпевшей стороной в деле «Седьмой студии».
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В материалах дела указана сумма ущерба в 133 миллиона рублей.
Все обвиняемые, за исключением главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, отказываются признать вину. Масляева дала показания против других фигурантов.