Минкульт попросил продлить меры пресечения Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела «Седьмой студии»

ТАСС
14:17, 18 апреля 2018
Надежный источник

Суд приобщил к делу Кирилла Серебренникова ходатайство министерства культуры России, которое попросило продлить режиссеру срок домашнего ареста.

Минкульт также попросил продлить меры пресечения трем другим фигурантам дела «Седьмой студии» — бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору РАМТ Софье Апфельбаум. Итин и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Малобродский заключен под стражу.

Как сообщает корреспондент «Русской службы Би-Би-Си», в суд поступило письменное ходатайство министерства. Представители Минкульта в суд не пришли.

Министерство культуры России признано потерпевшей стороной в деле «Седьмой студии».

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В материалах дела указана сумма ущерба в 133 миллиона рублей.
Все обвиняемые, за исключением главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, отказываются признать вину. Масляева дала показания против других фигурантов.

Дело «Седьмой студии»

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