СК решил перевести Алексея Малобродского под домашний арест

Адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила «Интерфаксу» , что ее подзащитного отпустили под гарантии израильского посольства (у Малобродского двойное гражданство), что ему не выдадут новый паспорт. СК также принял во внимание решение ЕСПЧ, который посчитал содержание Малобродского под стражей необоснованным.

Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы. Его рассмотрение назначили на 27 апреля.

Следственный комитет России принял решение перевести обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Это сделано «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки.

23 апреля новый художественный руководитель МХТ Сергей Женовач рассказал , что министр культуры Владимир Мединский «лично занимается» вопросом о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест.

При этом 18 апреля Малобродскому и другим фигурантам дела продлили срок меры пресечения. На это заседание суда из Минкульта поступило ходатайство, в котором такое решение следствия поддерживается.

Под домашним арестом по этому делу также находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.