Новый худрук МХТ Сергей Женовач попросил перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест

Женовач добавил, что знаком с Малобродским больше 40 лет.

Женовач рассказал ТАСС, что отправил письмо Мединскому уже после назначения худруком МХТ. «Мы с министром недавно разговаривали, и, насколько я знаю, Владимир Ростиславович уже лично занимается этим вопросом», — сказал режиссер.

«Когда-то учились на одном курсе, это один из моих близких друзей, в чьей порядочности ни на минуту не сомневаюсь», — сказал Женовач о Малобродском.

Алексей Малобродский с лета 2017 года находится под стражей по делу о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на постановку спектаклей. В марте его перевели из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково».

Кроме Малобродского в деле еще пять фигурантов, в том числе режиссер Кирилл Сереберенников. Все обвиняемые, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают вину. Масляева дала показания против других фигурантов.

18 апреля суд в очередной раз продлил меру пресечения четверым фигурантам дела «Седьмой студии», включая Малобродского. Об этом просили Следственный комитет и Минкульт.

Основатель московского театра «Студия театрального искусства», режиссер Сергей Женовач вступил в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова 23 апреля. До этого худруком театра на протяжении 18 лет был актер и режиссер Олег Табаков. Он умер 12 марта в возрасте 82 лет.