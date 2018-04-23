Новый худрук МХТ Сергей Женовач попросил перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест
Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач попросил министра культуры Владимира Мединского добиться перевода бывшего гендиректора «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.
Женовач рассказал ТАСС, что отправил письмо Мединскому уже после назначения худруком МХТ. «Мы с министром недавно разговаривали, и, насколько я знаю, Владимир Ростиславович уже лично занимается этим вопросом», — сказал режиссер.
Женовач добавил, что знаком с Малобродским больше 40 лет.
«Когда-то учились на одном курсе, это один из моих близких друзей, в чьей порядочности ни на минуту не сомневаюсь», — сказал Женовач о Малобродском.
Алексей Малобродский с лета 2017 года находится под стражей по делу о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на постановку спектаклей. В марте его перевели из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково».
Кроме Малобродского в деле еще пять фигурантов, в том числе режиссер Кирилл Сереберенников. Все обвиняемые, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают вину. Масляева дала показания против других фигурантов.
18 апреля суд в очередной раз продлил меру пресечения четверым фигурантам дела «Седьмой студии», включая Малобродского. Об этом просили Следственный комитет и Минкульт.
Основатель московского театра «Студия театрального искусства», режиссер Сергей Женовач вступил в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова 23 апреля. До этого худруком театра на протяжении 18 лет был актер и режиссер Олег Табаков. Он умер 12 марта в возрасте 82 лет.