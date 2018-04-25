СК отказался возбудить дело о пытках фигуранта «пензенского дела» Игоря Шишкина

«По результатам проведенной проверки в части обнаружения телесных повреждений Шишкина И. Д. <…> вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в ответе прокуратуры на жалобу члена петербургской ОНК Екатерины Косаревской.

СК отказался возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСБ по жалобе на пытки в отношении Игоря Шишкина, фигуранта .

Жалоба Косаревской в прокуратуру была связана с тем, что ей не пришло никакого ответа из управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, куда было перенаправлено обращение о пытках Шишкина. Ответа из ФСБ правозащитница не получила до сих пор.

Игорь Шишкин был арестован в Санкт-Петербурге в конце января. Члены ОНК зафиксировали на его теле многочисленные гематомы и следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Сообщается, что у него также был диагностирован перелом нижней стенки глазницы. Сам Шишкин не заявлял членам ОНК о пытках — по его словам, он получил травмы во время тренировок.

В середине апреля стало известно , что СК отказался возбудить дело о жалобе на пытки другого фигуранта «пензенского дела», Виктора Филинкова.