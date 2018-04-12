Мать одного из фигурантов «пензенского дела» заявила, что следователь заставил ее дать интервью НТВ

Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова сообщила, что следователь предложил ей дать интервью телеканалу НТВ, пообещав, что ее сыну это «зачтется на суде». Об этом «Медиазоне» сообщил комитет «Родительская сеть», созданный родственниками обвиняемых по «пензенскому делу».

Богатова заявила, что предложение об интервью поступило 10 апреля. По ее словам, следователь требовал сказать НТВ, что ее сын действительно состоит в террористическом сообществе «Сеть», и не упоминать, что обвиняемые вместе играли в страйкбол.

Как пишет «Родительская сеть», сотрудники НТВ в сопровождении оперативника ФСБ проводили интервью дома у Богатовой; съемки длились до 23 часов (их дата не сообщается). «Они наводящие вопросы задают, а я не могу сориентироваться, как мне нормально отвечать…. Я и ругалась, и плакала, а что они там записали — я и не знаю…. Они выбрали самого слабого», — считает Богатова.

Она обратилась в «Родительскую сеть» с просьбой опубликовать ее рассказ и распространить требование не показывать интервью. «Если со мной или Ильей что-то произойдет, то будут виноваты те люди, в руках которых находится мой сын, и которые оказывают давление как на него, так и на меня», — заявила Богатова.