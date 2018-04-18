Одному из фигурантов «пензенского дела» угрожали инсценировкой его самоубийства

Сотрудники силовых структур угрожали фигуранту Дмитрию Пчелинцеву инсценировкой самоубийства. Об этом его мать Светлана Пчелинцева рассказала на пресс-конференции в Москве 17 апреля, сообщает «Медиазона».

Как следует из ее слов, это произошло после того, как Пчелинцев отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками. После этого его снова подвергли пыткам, а затем сказали, что если он снова «развернется назад», то в камере «сымитируют его самоубийство» и покажут видеозапись его родственникам, рассказала она.

Мать другого фигуранта дела Андрея Чернова Татьяна заявила, что ее сына вынудили дать признательные показания, помимо пыток, угрозами уголовного преследования его брата-близнеца.

Родители арестованных по «пензенскому делу» также сообщили, что встретились с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Как передает «МБХ-Медиа», она пообещала им «сделать все, что сможет в рамках своих полномочий». «Медиазона» пишет, что они попросили ее «сменить следственную группу».