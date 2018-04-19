СК отказался возбудить дело по жалобе Виктора Филинкова на пытки со стороны ФСБ
Следственный комитет России 17 апреля отказался возбудить уголовное дело по жалобе фигуранта «пензенского дела» Виктора Филинкова на пытки со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Медиазона».
Следователь пришел к выводу, что объяснения сотрудников ФСБ о применении к Филинкову электрошокера при его попытке сбежать «полностью опровергают» версию Филинкова о том, что его вывезли в лес и несколько часов избивали и пытали в микроавтобусе.
Адвокат Филинкова Виталий Черкасов заявил «Русской службе Би-би-си», что намерен обжаловать отказ в суде.
Сотрудник ФСБ Константин Бондарев, которого Филинков обвиняет в пытках, 19 апреля при конвоировании его из СИЗО задал ему вопрос: «Ты еще Филинков или уже Петушков?», рассказал «Медиазоне» адвокат Виталий Черкасов.
19 апреля «Коммерсант» сообщил, что Бондареву в ноябре 2017 года объявило благодарность заксобрание Петербурга «за образцовое выполнение служебного задания».
Виктор Филинков был задержан 23 января в аэропорту «Пулково». Он утверждает, что сотрудники ФСБ вывезли его в лес и стали пытать. О следах избиений и электрошокера на его теле сообщали и правозащитники.