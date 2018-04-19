СК отказался возбудить дело по жалобе Виктора Филинкова на пытки со стороны ФСБ

Следственный комитет России 17 апреля отказался возбудить уголовное дело по жалобе фигуранта Виктора Филинкова на пытки со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Медиазона».

Следователь пришел к выводу, что объяснения сотрудников ФСБ о применении к Филинкову электрошокера при его попытке сбежать «полностью опровергают» версию Филинкова о том, что его вывезли в лес и несколько часов избивали и пытали в микроавтобусе.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов заявил «Русской службе Би-би-си», что намерен обжаловать отказ в суде.