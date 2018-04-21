The Telegraph: Скотленд-Ярд установил главных подозреваемых в покушении на Скрипалей, они находятся в России
Британские полиция и спецслужбы идентифицировали главных подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным газеты, они находятся на территории России.
Имена подозреваемых могли быть установлены путем анализа списка людей, которые прилетели в Великобританию и затем покинули страну, пишет издание.
Полиция также исследовала огромное количество видео с камер видеонаблюдения в Солсбери и просмотрела данные камер распознавания автомобильных номеров. Но полиция натолкнется на дипломатическую стену, если попытается допросить подозреваемых, не говоря уже о привлечении их к ответственности (англ. яз.).
Бывший полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на улице в английском Солсбери 4 марта. Врачи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несколько недель они провели в коме, однако потом, по заявлению британской полиции, пошли на поправку.
Великобритания обвиняет в организации покушения Россию. По утверждению британских властей, Скрипалей отравили созданным в СССР ядом «Новичок». Кроме того, ГРУ проявляло интерес к семье Сергея Скрипаля на протяжении нескольких лет, заявили в Лондоне.
Россия категорически отрицает как причастность к покушению, так и факт работы над ядом «Новичок». Российские дипломаты утверждали, что над этим веществом работали в западных странах, а также допускали, что ради обнаружения международными экспертами яда в крови Юлии Скрипаль ей могли ввести его, пока она была без сознания.
После убийства в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Великобритания назвала исполнителями преступления россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, с которыми погибший встречался перед отравлением. Великобритания требовала экстрадировать их, но получила отказ. В 2011 году Андрей Луговой стал депутатом Госдумы.