The Telegraph: Скотленд-Ярд установил главных подозреваемых в покушении на Скрипалей, они находятся в России

Британские полиция и спецслужбы идентифицировали главных подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, они находятся на территории России.

Имена подозреваемых могли быть установлены путем анализа списка людей, которые прилетели в Великобританию и затем покинули страну, пишет издание.