Постпред России при ООН: Юлии Скрипаль могли ввести яд перед взятием крови на анализ

RT
23:47, 18 апреля 2018
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Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что в кровь Юлии Скрипаль могли ввести токсичное вещество перед взятием пробы на анализ, пока она была в коме. Это заявление он сделал на заседании Совбеза ООН 18 апреля, говоря о закрытой части доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Скрипалей.

Небензя заявил, что в докладе не объясняется, как в пробе крови «одной из потерпевших» через 18 дней после отравления «мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат — при том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось».

«Данная картина <…> может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой степенью вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный [британской лабораторией] Портон-дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию», — заявил Василий Небензя.

Ранее в среду о том, что Скрипалей ввели в искусственную кому для возможных манипуляциях с их здоровьем, заявила и российская делегация в ОЗХО. Представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, выступая на Совбезе, назвала это утвреждение «более чем фантастическим».

«Сегодня и в последние дни мы столкнулись с обвинением, что Юлия не была отравлена, а была введена британским правительством в искусственную кому, после чего ей ввели найденный у нее яд. <…> Может, такое происходит в России, но я могу заверить Совет, что такое не происходит в Великобритании», — сказала она.

Бывший сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Несколько недель они провели в коме, но затем пришли в сознание; Юлия Скрипаль выписана из больницы.
Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, утверждая, что при покушении был использован разработанный в СССР яд «Новичок». Россия отрицает как причастность к происшедшему, так и сам факт работы над «Новичком»; по утверждению российских властей, над этим веществом работали на Западе.
ОЗХО по запросу Великобритании провела собственное исследование и объявила, что британские правоохранительные органы верно идентифицировали тип нервно-паралитического вещества, примененного при покушении на Скрипалей. Происхождение вещества эксперты ОЗХО не выясняли. Название «Новичок» в открытой части доклада не упоминалось.

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