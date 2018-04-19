Роскомнадзор провел встречу с провайдерами по поводу блокировки Telegram. Решение пока найти не удалось

Коммерсант
06:19, 19 апреля 2018
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Роскомнадзор в среду провел встречу с крупнейшими операторами связи, главной темой которой была блокировка мессенджера Telegram, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в отрасли и федерального чиновника. В самом Роскомнадзоре факт совещания о блокировке Telegram отрицают.

На встрече, по данным источников, обсуждались более эффективные способы ограничения доступа к мессенджеру, заблокировать который пока не удалось, но из-за массового внесения в «черные списки» IP-адресов под блокировку попали сторонние сайты.

Кроме того, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, из-за внесения в реестр нескольких миллионов IP-адресов возникли перебои в системе блокировки запрещенных сайтов — программно-аппаратном комплексе «Ревизор». В Роскомнадзоре уверяют, что «Ревизор» работает в штатном режиме.

Никаких решений по итогам встречи в Роскомнадзоре, по словам источников «Коммерсанта», принято не было.

Утром 19 апреля Роскомнадзор, накануне снизивший объемы добавления IP-адресов в «черные списки», вновь заблокировал около миллиона адресов.

У Telegram нижняя планка затрат на обход блокировок составляет $5 тыс. в день, но может быть и в десять раз больше, оценивает он [сооснователь Zello Алексей Гаврилов — прим. «Медуза»]. Для самого Роскомнадзора погоня за Telegram ничего не стоит, утверждают в ведомстве: «Никаких дополнительных финансовых затрат Роскомнадзор при принятии мер по ограничению доступа к Telegram не несет».

Коммерсант
Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. Решение об ограничении доступа к мессенджеру принял суд после того, как Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
За первые двое суток Роскомнадзор, пытаясь заблокировать мессенджер, внес в «черные списки» более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google. После этого на сбои в работе стали жаловаться многие сервисы. Сообщалось, что с техническими проблемами столкнулись мессенджер Viber, соцсеть «Одноклассники», видеоагентство Ruptly, игровые сервисы Xbox Live и Playstation Network, сервисные центры Volvo, некоторые банки и сети магазинов, а также многие другие сервисы.
Роскомнадзор в большинстве случаев заявлял, что сообщения о сбоях в работе сервисов из-за попыток заблокировать Telegram не соответствуют действительности.
18 апреля Роскомнадзор резко снизил объемы добавления IP-адреса в списки для блокировки. В «черные списки» попали лишь несколько сотен адресов, в основном используемых облачным сервисом Digital Ocean.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram

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