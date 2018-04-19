Роскомнадзор провел встречу с провайдерами по поводу блокировки Telegram. Решение пока найти не удалось

Роскомнадзор в среду провел встречу с крупнейшими операторами связи, главной темой которой была блокировка мессенджера Telegram, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в отрасли и федерального чиновника. В самом Роскомнадзоре факт совещания о блокировке Telegram отрицают.

На встрече, по данным источников, обсуждались более эффективные способы ограничения доступа к мессенджеру, заблокировать который пока не удалось, но из-за массового внесения в «черные списки» IP-адресов под блокировку попали сторонние сайты.

Кроме того, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, из-за внесения в реестр нескольких миллионов IP-адресов возникли перебои в системе блокировки запрещенных сайтов — программно-аппаратном комплексе «Ревизор». В Роскомнадзоре уверяют, что «Ревизор» работает в штатном режиме.

Никаких решений по итогам встречи в Роскомнадзоре, по словам источников «Коммерсанта», принято не было.

Утром 19 апреля Роскомнадзор, накануне снизивший объемы добавления IP-адресов в «черные списки», вновь заблокировал около миллиона адресов.