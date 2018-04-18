Роскомнадзор заблокировал десятки тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Digital Ocean

Meduza
15:16, 18 апреля 2018
Надежный источник

Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов, принадлежащих облачному провайдеру Digital Ocean.

Как следует из копии выгрузки реестра, направляемой операторам связи для блокировок, вечером 18 апреля Роскомнадзор поручил закрыть доступ к подсетям 167.99.0.0/16 и 206.189.0.0/16, каждая из которых содержит по 65 тысяч IP-адресов.

По данным некоторых сервисов, указывающих принадлежность IP-адресов, эти подсети относятся к Digital Ocean. Представители компании написали в твиттере, что они «в курсе ситуации и следят за ней».

«К сожалению, как провайдер, мы не можем предпринимать никаких активных действий, если власти какой-то страны решают заблокировать наши IP-адреса для своих граждан», — также говорится в заявлении Digital Ocean.

Digital Ocean — популярный хостинг-провайдер для небольших проектов. По данным компании Netcraft, это третий по популярности провайдер в мире.
Принадлежащий Google сервис Outline, позволяющий журналистам и активистам быстро запускать свои VPN-серверы, по умолчанию использует Digital Ocean. Блокировка IP-адресов этой компании означает, что и VPN-сервисы, установленные на ее серверах, могут работать с перебоями.
16 и 17 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon, пытаясь заблокировать Telegram. Из-за действий ведомства десятки компаний, чьи сайты и сервисы работали на серверах Amazon, столкнулись с перебоями в работе.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Турчак против Володина. Кто контролирует «Единую Россию»
24 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы