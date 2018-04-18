Роскомнадзор заблокировал десятки тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Digital Ocean

Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов, принадлежащих облачному провайдеру Digital Ocean.

Как следует из копии выгрузки реестра, направляемой операторам связи для блокировок, вечером 18 апреля Роскомнадзор поручил закрыть доступ к подсетям 167.99.0.0/16 и 206.189.0.0/16, каждая из которых содержит по 65 тысяч IP-адресов.

По данным некоторых сервисов, указывающих принадлежность IP-адресов, эти подсети относятся к Digital Ocean. Представители компании написали в твиттере, что они «в курсе ситуации и следят за ней».

«К сожалению, как провайдер, мы не можем предпринимать никаких активных действий, если власти какой-то страны решают заблокировать наши IP-адреса для своих граждан», — также говорится в заявлении Digital Ocean.