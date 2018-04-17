К юристам «Агоры» за помощью из-за блокировок обратились представители около 60 компаний
Представители около 60 компаний обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью в связи с массовыми блокировками IP-адресов. Об этом «Медузе» сообщил юрист Дамир Гайнутдинов.
По его словам, за помощью обратились «владельцы маленьких бизнесов — интернет-магазинов, службы доставки, прокси-сервера», которые «пострадали случайно, за компанию».
«У всех вопрос: нас неожиданно заблокировали, ЧТО ДЕЛАТЬ?!» — рассказал юрист.
17 апреля «Агора» открыла «горячую линию» для владельцев сайтов и сервисов, столкнувшихся с техническими проблемами из-за блокировок миллионов IP-адресов Роскомнадзором.
Блокировки связаны с попытками Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который был внесен в реестр запрещенных сайтов из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей.
Всего 16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, инфраструктуру которых Telegram использует для обхода блокировок.