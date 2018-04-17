Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google

По словам IT-консультанта ФБК Владислава Здольникова, в последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon.

В реестр запрещенных сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Об этом свидетельствуют данные сайта 2018.schors.spb.ru , авторы которого отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора.

Роскомнадзор начал массово добавлять IP-адреса Amazon и Google вечером 16 апреля. Это делается в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок.

Блокировка мессенджера началась 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Оно вынесено из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал использовать встроенные в приложение способы обхода блокировок; Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировать все ресурсы, связанные с мессенджером.