В Челябинской области закрыли интернат, где насиловали детей
Министерство социальных отношений Челябинской области объявило о закрытии Лазурненской школы-интерната для детей-сирот.
Как пояснили изданию Znak.com в пресс-службе главы региона, поводом для закрытия интерната послужила чрезвычайная ситуация с ограничением подачи воды в учреждение.
Ранее бывшие воспитанники рассказали о систематических изнасилованиях в интернате, к которым были причастны воспитатели детдома.
Очевидно, что проблема с водой стала лишь формальным поводом для закрытия. Расформировать интернат собирались именно из-за ЧП с насилием детей. Правозащитники по этому поводу высказали мнение, что детей таким образом хотят просто спрятать, чтобы не было нормальной возможности разбираться с фактами насилия.