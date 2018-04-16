На Лубянке задержали участников акции в защиту Telegram
На Лубянской площади в Москве устроили акцию в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.
Полиция задержала некоторых участников акции. В числе задержанных оказались Мария Алехина и Дмитрий Цорионов (Энтео).
По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны 12 человек.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Поводом для запрета сервиса послужил отказ мессенджера передать ключи шифрования ФСБ. 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к Telegram в России.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка сервиса противоречит Конституции России. Он пообещал, что мессенджер продолжит отстаивать право на тайну переписки.