На Лубянке задержали участников акции в защиту Telegram

На Лубянской площади в Москве устроили акцию в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.

Полиция задержала некоторых участников акции. В числе задержанных оказались Мария Алехина и Дмитрий Цорионов (Энтео).

По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны 12 человек.