На Лубянке задержали участников акции в защиту Telegram

Meduza
15:18, 16 апреля 2018
Надежный источник

На Лубянской площади в Москве устроили акцию в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.

Полиция задержала некоторых участников акции. В числе задержанных оказались Мария Алехина и Дмитрий Цорионов (Энтео).

По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны 12 человек.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Поводом для запрета сервиса послужил отказ мессенджера передать ключи шифрования ФСБ. 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к Telegram в России.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка сервиса противоречит Конституции России. Он пообещал, что мессенджер продолжит отстаивать право на тайну переписки.

В России запретили Telegram

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