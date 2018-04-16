Мособлсуд отменил арест организатора акций против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова

Любимов полностью отбыл административный арест и вышел на свободу 15 апреля.

Результативная часть решения по жалобе на постановление Истринского городского суда в отношении Артема Любимова. pic.twitter.com/qvD6OghDMV

Как сообщил адвокат Любимова Денис Кунаев, суд признал вину его подзащитного недоказанной. Производство по делу прекращено.

Московский областной суд отменил постановление об аресте организатора акций против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова.

Артем Любимов был задержан 31 марта. Его машину остановили сотрудники ДПС и уголовного розыска. 2 апреля Истринский районный суд назначил Любимову 15 суток административного ареста за неповиновение полиции. В протоколе, составленном на Любимова, говорилось, что он «размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел». Пока Любимов отбывал арест у него дома, по словам адвоката, прошел обыск

Артем Любимов — один из организаторов акций протеста против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон, указывая, что он ухудшает экологическую ситуацию и угрожает здоровью.

Акции против мусорных полигонов, строительства мусоросжигательных заводов и незаконных свалок проходят в разных районах Подмосковья с начала 2018 года.