Адвокат рассказал об обысках у противников мусорного полигона в Волоколамске

В Волоколамске правоохранительные органы пришли с обыском к Юлии Куликовой, защитнице организатора акций против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова. Об этом сообщил юрист Денис Кунаев.

Кроме того, по его словам, 12 апреля обыски без санкций суда проходят в редакции газеты «Волоколамская неделя» и в спортивном комплексе Moscow Raceway, принадлежащем бизнесмену Рустему Терегулову.

В оперативных мероприятиях по разным адресам, по данным Кунаева, участвуют 70 силовиков. Кроме того, сообщается об обыске в квартире Артема Любимова. Сам он продолжает отбывать административный арест за неповиновение полиции.

Обыски без санкции суда прошли/идут:

- у защитника Любимова — Юлии Куликовой

- в редакции газеты «Волоколамская неделя»

- на трассе @moscowraceway



Обыски у других уточняем. — Denis Kunaev (@d_kunaev) April 12, 2018

Главный редактор «Волоколамской недели» Мария Мурашова подтвердила «Ведомостям» факт обысков в издании. По ее словам, сотрудники МВД и СК заявили, что обыски проводятся в связи с уголовными делами в отношении нескольких частных компаний, а издание проверяют на аффилированность с этими компаниями. «Волоколамская неделя» активно освещала акции протеста против мусорного полигона.