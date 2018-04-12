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Адвокат рассказал об обысках у противников мусорного полигона в Волоколамске

Денис Кунаев
09:26, 12 апреля 2018
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В Волоколамске правоохранительные органы пришли с обыском к Юлии Куликовой, защитнице организатора акций против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова. Об этом сообщил юрист Денис Кунаев.

Кроме того, по его словам, 12 апреля обыски без санкций суда проходят в редакции газеты «Волоколамская неделя» и в спортивном комплексе Moscow Racewayпринадлежащем бизнесмену Рустему Терегулову.

В оперативных мероприятиях по разным адресам, по данным Кунаева, участвуют 70 силовиков. Кроме того, сообщается об обыске в квартире Артема Любимова. Сам он продолжает отбывать административный арест за неповиновение полиции.

Главный редактор «Волоколамской недели» Мария Мурашова подтвердила «Ведомостям» факт обысков в издании. По ее словам, сотрудники МВД и СК заявили, что обыски проводятся в связи с уголовными делами в отношении нескольких частных компаний, а издание проверяют на аффилированность с этими компаниями. «Волоколамская неделя» активно освещала акции протеста против мусорного полигона.

5 апреля силовики проводили обыски в администрациях Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья. Местные чиновники связывали приход силовиков с митингами против мусорных полигонов.
Массовые митинги против свалки «Ядрово» проходят в Волоколамске с начала 2018 года. Местные жители жалуются на неприятный запах со свалки и требуют закрытия полигона.

Подмосковье против мусорных полигонов

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