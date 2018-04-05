Полиция изъяла документы в администрациях Волоколамска и Серпуховского района. Приход силовиков может быть связан с протестами против свалок

В администрациях Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья прошли следственные действия, сообщает РБК со ссылкой на местные власти. Чиновники не исключают, что приход силовиков может быть связан в том числе с митингами против мусорных полигонов.

В администрации Волоколамска сотрудники управления экономической безопасности МВД по Московской области 4 апреля скопировали документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году, рассказал РБК глава города Петр Лазарев. По его мнению, приход силовиков может быть связан с акциями против свалки «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешения.

5 апреля обыск и выемка документов прошли в в администрации Серпуховского района. По словам главы района Александра Шестуна, туда пришли пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах; они изымали документы 2007-2008 годов, касающиеся выделения земли под жилищное строительство. Источник РБК в управлении МВД по Московской области заявил, что сотрудники управления экономической безопасности тоже участвовали в следственных действиях.

Также около 15 сотрудников управления экономической безопасности пришли с обысков в серпуховский дворец спорта «Надежда», где 14 апреля пройдет митинг против местного мусорного полигона «Лесная». Разрешение на него было выдано накануне, отмечает Шестун. Он связал следственные действия с будущими выборами. Мособлдума 5 апреля вернула прямые выборы главы администрации в Серпуховском районе, которые были отменены в 2015 году.

Следственные действия могут быть связаны с тем, что власти Волоколамска и Серпуховского района выдали разрешения на митинги 14 апреля против мусорных полигонов, рассказал «Радио Свобода» Николай Дижур, организатор акции в Серпуховском районе и депутат подмосковного городского округа Чехов.