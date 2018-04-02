Суд арестовал на 15 суток организатора акций против свалки в Волоколамске

Денис Кунаев
14:20, 2 апреля 2018
Надежный источник

Истринский городской суд арестовал на 15 суток одного из организаторов акций против свалки «Ядрово» в Волоколамске Артема Любимова за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщил в твиттере адвокат Любимова Денис Кунаев.

В материалах дела говорится, что Любимова задержали после звонка человека по фамилии Иванов, сообщившего, что Любимов готовит беспорядки на митинге. На него был составлен административный протокол, поскольку он «размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел».

Истринский городской суд также арестовал на 14 суток Андрея Жданова — участника автопробега из Волоколамска в Москву, который прошел 1 апреля в знак протеста против полигона «Ядрово». По данным волоколамского издания «Ламаград», Жданова обвинили в нарушении порядка проведения массового мероприятия (статья 20.2 КоАП).

Артема Любимова задержали вечером 31 марта, когда он ехал из Волоколамска в Москву. Его машину остановили инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска. Любимова доставили в ОВД Истры, после чего он объявил голодовку. 
1 апреля Любимов должен был выступать в Волоколамске на митинге против мусорного полигона. Денис Кунаев подчеркнул, что он был заявлен как основной спикер мероприятия.
В Волоколамске с начала 2018 года проходят митинги с требованием закрыть свалку «Ядрово». Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и пообещал в кратчайшие сроки закрыть полигон.
Исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев объявил о введении с 30 марта режима чрезвычайной ситуации. Однако МЧС не увидело оснований для этого и ограничилось раздачей жителям Волоколамска респираторов и масок из-за вредных выбросов с полигона.

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