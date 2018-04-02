Суд арестовал на 15 суток организатора акций против свалки в Волоколамске

Истринский городской суд арестовал на 15 суток одного из организаторов акций против свалки «Ядрово» в Волоколамске Артема Любимова за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщил в твиттере адвокат Любимова Денис Кунаев.

В материалах дела говорится, что Любимова задержали после звонка человека по фамилии Иванов, сообщившего, что Любимов готовит беспорядки на митинге. На него был составлен административный протокол, поскольку он «размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел».

Сотрудник, составивший протокол:



1) Паспорт Любимова я получил от оперативников ОУР ГУВД МО.

2) Основанием для составления протокола за неповиновение стал только (!!!) отказ предоставить паспорт сотрудникам ОУР ГУВД МО. — Denis Kunaev (@d_kunaev) April 2, 2018

Истринский городской суд также арестовал на 14 суток Андрея Жданова — участника автопробега из Волоколамска в Москву, который прошел 1 апреля в знак протеста против полигона «Ядрово». По данным волоколамского издания «Ламаград», Жданова обвинили в нарушении порядка проведения массового мероприятия (статья 20.2 КоАП).