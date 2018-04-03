Подмосковье превратилось в самый протестный регион в стране. Местные жители устали от огромного количества свалок и бесконтрольного выброса мусора. В одних местах жители устраивают регулярные митинги, во вторых — одиночные пикеты, в третьих — не дают проехать грузовикам с мусором, в других — пишут открытые письма и воюют с местными властями. В общем, чтобы понимать сводки новостей, необходимо разбираться в географии Подмосковья. Как у вас с этим?