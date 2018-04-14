В подмосковных городах начались митинги против мусорных полигонов

Meduza
10:05, 14 апреля 2018
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В нескольких подмосковных городах днем 14 апреля проходят митинги против мусорных полигонов.

В Волоколамске проходит митинг за закрытие полигона «Ядрово». Как пишет «Интерфакс», зампред правительства Московской области Михаил Кузнецов извинился перед участниками акции района за то, что «в последние месяцы свалка приносила [им] столько бед, тревог и проблем». На митинг также приехала Ксения Собчак.

В поселке Большевик в Серпуховском районе проходит митинг свалки «Лесная». По оценке корреспондента «Медузы», в акции участвуют около трех тысяч человек. Перед акцией в Серпухове задержали активиста «Левого блока» Станислава Кирюшкина, который принимал участие в организации.

Акции также проходят в Клину, в Красноармейске, в Сергиевом Посаде, и, как пишет «Коммерсант», в Коломне, Дмитрове, Балашихе и Шатуре.

14 апреля власти Подмосковья объявили, что на старый участок полигона «Ядрова», закрытия которого требуют жители Волоколамского района, прекратили завозить мусор. Власти региона планируют открыть новый участок свалки.
9 апреля глава Серпуховского района Александр Шестун заявил, что власти Подмосковья оказывают на него давление, требуя под угрозой уголовного дела не согласовывать митинг против свалки «Лесная» 14 апреля.
13 апреля к мэру Волоколамска Петру Лазареву пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. Он связал это с тем, что давал разрешения на проведение митингов против свалки «Ядрово».

Проблема мусора в Подмосковье

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