В подмосковных городах начались митинги против мусорных полигонов

В нескольких подмосковных городах днем 14 апреля проходят митинги против мусорных полигонов.

В Волоколамске проходит митинг за закрытие полигона «Ядрово». Как пишет «Интерфакс», зампред правительства Московской области Михаил Кузнецов извинился перед участниками акции района за то, что «в последние месяцы свалка приносила [им] столько бед, тревог и проблем». На митинг также приехала Ксения Собчак.

В поселке Большевик в Серпуховском районе проходит митинг свалки «Лесная». По оценке корреспондента «Медузы», в акции участвуют около трех тысяч человек. Перед акцией в Серпухове задержали активиста «Левого блока» Станислава Кирюшкина, который принимал участие в организации.

Акции также проходят в Клину, в Красноармейске, в Сергиевом Посаде, и, как пишет «Коммерсант», в Коломне, Дмитрове, Балашихе и Шатуре.