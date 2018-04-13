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К мэру Волоколамска пришли с обыском. Он связал это с разрешениями на митинги против мусорного полигона

Интерфакс
07:46, 13 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов в пятницу рано утром провели обыск в доме у главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева. 

По словам Лазарева, следственные действия проводили сотрудники УБЭП Московской области. Обыск длился больше часа, сообщил он, добавив, что сотрудники правоохранительных органов искали «какие-то документы».

Также обыск, рассказал Лазарев, утром 13 апреля проходит и в администрации городского поселения Волоколамск.

По мнению мэра Волоколамска, обыски связаны с тем, что администрация поселения давала разрешения на проведение митингов против мусорного полигона «Ядрово». Лазарев заявил, что ему угрожали и «высокопоставленные областные чиновники» и «какие-то личности криминальные», требуя прекратить разрешать митинги. «Понятно, откуда ноги растут», — добавил он.

12 апреля обыски прошли у организатора акций против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова, его защитницы Юлии Куликовой, в редакции газеты «Волколамская неделя» и еще по нескольким адресам. Активисты и адвокаты связывали следственные действия с акциями протеста против мусорного полигона. Также в апреле обыски прошли и у местных бизнесменов, принимавших активное участие в акциях протеста.
В начале апреля правоохранительные органы провели обыски в администрации Серпуховского района и городском дворце спорта «Надежда», где 14 апреля пройдет митинг против местного мусорного полигона «Лесная». 
В Волоколамске, Серпуховском районе и во многих других частях Подмосковья с начала 2018 года проходят акции протеста против мусорных полигонов, незаконных свалок и строительства мусоросжигательных заводов. Многотысячные митинги в Волоколамске, где жители жалуются на выбросы вредных веществ с полигона «Ядрово» — самые крупные из этих акций по числу участников.

Мусорные бунты в Подмосковье

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