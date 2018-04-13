К мэру Волоколамска пришли с обыском. Он связал это с разрешениями на митинги против мусорного полигона

Сотрудники правоохранительных органов в пятницу рано утром провели обыск в доме у главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева.

По словам Лазарева, следственные действия проводили сотрудники УБЭП Московской области. Обыск длился больше часа, сообщил он, добавив, что сотрудники правоохранительных органов искали «какие-то документы».

Также обыск, рассказал Лазарев, утром 13 апреля проходит и в администрации городского поселения Волоколамск.

По мнению мэра Волоколамска, обыски связаны с тем, что администрация поселения давала разрешения на проведение митингов против мусорного полигона «Ядрово». Лазарев заявил, что ему угрожали и «высокопоставленные областные чиновники» и «какие-то личности криминальные», требуя прекратить разрешать митинги. «Понятно, откуда ноги растут», — добавил он.