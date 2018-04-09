«ФСБ посадит меня по сфабрикованному делу». Глава Серпуховского района рассказал об угрозах администрации губернатора Подмосковья

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к жителям. В нем Шестун рассказал о давлении, которое оказывает на него администрация губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Шестун заявил, что ему угрожали уголовным делом, требуя не согласовывать митинг против свалки «Лесная» 14 апреля и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. По словам Шестуна, угрозы поступали, в частности, от главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

Глава Серпуховского района выложил аудиозапись, на которой его собеседник (в обращении он представлен как Кузнецов) предлагает Шестуну стать помощником в администрации губернатора Подмосковья, а позже избраться в Мособлдуму. Он говорит, что это предложение согласовано с заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Также собеседник упоминает о неких «проблемах» Шестуна, которыми занимается ФСБ.

Обращение А.В.Шестуна к жителям Влада Русина

В конце обращения глава Серпуховского района пообещал, что 14 апреля придет на митинг и потребует закрыть полигон «Лесная».

Судя по словам Шестуна на видео, обращение было записано 6 апреля, на ютьюб его выложили 8 апреля.

9 апреля в администрации Серпуховского района прошел обыск — второй за последние несколько дней.