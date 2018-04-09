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«ФСБ посадит меня по сфабрикованному делу». Глава Серпуховского района рассказал об угрозах администрации губернатора Подмосковья

Александр Шестун
13:39, 9 апреля 2018
Надежный источник

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к жителям. В нем Шестун рассказал о давлении, которое оказывает на него администрация губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Шестун заявил, что ему угрожали уголовным делом, требуя не согласовывать митинг против свалки «Лесная» 14 апреля и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. По словам Шестуна, угрозы поступали, в частности, от главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

Глава Серпуховского района выложил аудиозапись, на которой его собеседник (в обращении он представлен как Кузнецов) предлагает Шестуну стать помощником в администрации губернатора Подмосковья, а позже избраться в Мособлдуму. Он говорит, что это предложение согласовано с заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Также собеседник упоминает о неких «проблемах» Шестуна, которыми занимается ФСБ.

Обращение А.В.Шестуна к жителям
Влада Русина

В конце обращения глава Серпуховского района пообещал, что 14 апреля придет на митинг и потребует закрыть полигон «Лесная».

Судя по словам Шестуна на видео, обращение было записано 6 апреля, на ютьюб его выложили 8 апреля.

9 апреля в администрации Серпуховского района прошел обыск — второй за последние несколько дней.

«Я считаю [обыски ФСБ] прямым давлением. Руководитель администрации губернатора Воробьева Кузнецов Михаил Михайлович и его высокопоставленные покровители <…> угрожали мне, что если я не выполню их условия, то начальник управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник [Алексей] Дорофеев посадит меня по сфабрикованному уголовному делу», — заявил Шестун.

Александр Шестун
5 апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски; сотрудники ФСБ изъяли документы 2007-2008 годов, касающиеся выделения земли под жилищное строительство. Обыск также устроили в серпуховском дворце спорта «Надежда», где 14 апреля пройдет митинг против мусорного полигона «Лесная». Кроме того, выемка документов прошла в администрации Волоколамска.
Шестун связал обыски с тем, что только в Волоколамске и Серпуховском районе власти согласовали заявки на митинги против мусорных свалок, которые должны пройти 14 апреля. Также он назвал следственные действия предупреждением о том, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на следующих выборах главы района.
Александр Шестун занимает должность главы Серпуховского района Московской области с 2003 года. Он неоднократно критиковал губернатора Андрея Воробьева в связи с укрупнением районов Подмосковья в городские округа, глав которых назначает губернатор.
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