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Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram. Это может случиться уже 13 апреля

Интерфакс
07:39, 12 апреля 2018
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Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска регулятора. Об этом было сказано на подготовительном заседании 12 апреля.

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — сказала представитель Роскомнадзора.

При этом рассмотрение иска по существу назначено уже на 13 апреля. Представители Telegram на подготовительное заседание не явились.

Российское законодательство предусматривает возможность подать апелляцию на решение суда первой инстанции по иску. В этом случае решение не вступит в законную силу до рассмотрения во второй инстанции.

Ранее Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.
Суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи, затем Роскомнадзор вынес Telegram предупреждение.

Блокировка Telegram в России

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