Вижу инструкцию про обход блокировки телеграма с помощью SOCKS5. Это поможет? (Спойлер: вряд ли!)

В социальных сетях быстро расходится инструкция о том, как обойти блокировку телеграма с помощью протокола SOCKS5. Многие решили , что это тот технический ответ, который администрация Telegram подготовила из-за угроз Роскомнадзора. На самом деле это не так. «Медуза» объясняет, почему инструкция о SOCKS5 вряд ли поможет обойти блокировку мессенджера.

Что такое SOCKS5? Это протокол, который позволяет проводить трафик пользователей приложений через сторонние серверы. В обычном случае трафик между приложением и сервером провайдера проходит напрямую.

Telegram не говорил о SOCKS5 как о способе обойти блокировки

Мессенджер просто анонсировал, что скоро поддержка этого протокола станет доступна на устройствах с Android и уже тестируется для MacOS. В некоторых неофициальных пабликах, посвященных телеграму, решили, что таким образом владельцы мессенджера подготовились к угрозам блокировки. Но официально Telegram ничего такого не говорил — и неизвестно, насколько эти анонсы связаны с активностью Роскомнадзора.

SOCKS5 используется не только для обхода блокировок

Некоторые провайдеры позволяют пользователям подключаться к интернету только через отдельный сервер (прокси) — например, так иногда делают в крупных компаниях, где по умолчанию компьютеры подключены только к локальной сети, а доступ к интернету есть только у некоторых сотрудников. В этом случае человеку приходится отдельно настраивать прокси для каждого браузера и приложения. И если приложение не поддерживает протокол SOCKS5, человек просто не сможет им пользоваться. В десктопной версии телеграма такая функция доступна уже несколько лет. Некоторые пользователи телеграма использовали прокси как раз для подключения к интернету, а не для обхода блокировки мессенджера.

SOCKS5 — не самый удобный способ обойти блокировку телеграма

Для того чтобы обойти блокировку, вам понадобится найти адрес свободного прокси-сервера и прописать его в настройках. В интернете есть гигантские списки таких серверов, но быстро найти рабочий трудно (мы пробовали пять разных адресов, ничего не получилось). Даже если вам удастся подключиться, не факт, что такой сервер будет стабильно работать.

Есть куда более простые способы обойти блокировки телеграма

Это популярные VPN-приложения. О том, как их установить, можно узнать здесь. Если вы вдруг очень хотите использовать именно SOCKS5, лучше сначала скачайте и запустите Tor Browser. Потом откройте десктопную версию телеграма, найдите в настройках тип соединения (Preferences — Advanced settings — Connection type) и выберите TCP with socks5-proxy. После этого в поле Hostname вбейте localhost, а в поле Port — 9150. После этого нажмите Save. Теперь — до тех пор пока у вас запущен Tor Browser — телеграм будет работать.

Если власти начнут запрещать VPN и другие способы обхода блокировок, SOCKS5 не спасет

Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать средства для обхода российских блокировок. Для Роскомнадзора SOCKS5 ничем не отличается от Tor или VPN. Правда, в законопроекте есть исключение: если средство обхода блокировок используется только сотрудниками какой-то компании, ограничения их не коснутся. Например, если редакция привыкла общаться в телеграме, ее системные администраторы смогут запустить зарубежный прокси-сервер и прописать его адрес в телеграмах сотрудников. В таком случае поддержка SOCKS5 окажется очень полезной.