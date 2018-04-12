Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ из-за угрозы блокировки Telegram
Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за грозящей мессенджеру Telegram блокировки. Об этом рассказал «Ведомостям» юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Telegram в ЕСПЧ.
В обращении в ЕСПЧ Кашин и Плющев указывают, что положения российского законодательства о контроле интернет-переписки нарушают их право на уважение частной и семейной жизни, а также право на свободу выражения мнения, гарантированные Конвенцией о защите прав человека.
Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, в свою очередь, сообщил «Ведомостям», что в ближайшее время в ЕСПЧ будут направлены жалобы еще 40 пользователей Telegram.
Журналисты утверждают, что на родине они были лишены права на эффективное средство правовой защиты, так как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора, сославшись на отсутствие нарушения их законных прав.