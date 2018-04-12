Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ из-за угрозы блокировки Telegram

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за грозящей мессенджеру Telegram блокировки. Об этом рассказал «Ведомостям» юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Telegram в ЕСПЧ.

В обращении в ЕСПЧ Кашин и Плющев указывают, что положения российского законодательства о контроле интернет-переписки нарушают их право на уважение частной и семейной жизни, а также право на свободу выражения мнения, гарантированные Конвенцией о защите прав человека.

Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, в свою очередь, сообщил «Ведомостям», что в ближайшее время в ЕСПЧ будут направлены жалобы еще 40 пользователей Telegram.