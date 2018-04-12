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Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ из-за угрозы блокировки Telegram

Ведомости
06:32, 12 апреля 2018
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Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за грозящей мессенджеру Telegram блокировки. Об этом рассказал «Ведомостям» юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Telegram в ЕСПЧ.

В обращении в ЕСПЧ Кашин и Плющев указывают, что положения российского законодательства о контроле интернет-переписки нарушают их право на уважение частной и семейной жизни, а также право на свободу выражения мнения, гарантированные Конвенцией о защите прав человека. 

Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, в свою очередь, сообщил «Ведомостям», что в ближайшее время в ЕСПЧ будут направлены жалобы еще 40 пользователей Telegram.

Журналисты утверждают, что на родине они были лишены права на эффективное средство правовой защиты, так как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора, сославшись на отсутствие нарушения их законных прав.

Ведомости
Telegram должен был, в соответствии с так называемым законом Яровой, передать ФСБ ключи шифрования. Руководство мессенджера передавать ключи отказалось.
На Telegram за отказ передать ключи шифрования сначала был наложен штраф, а в начале апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера.
В Мещанский суд Москвы были поданы иски пользователей Telegram. Истцы утверждали, что своими действиями в отношении мессенджера ФСБ нарушает их право на тайну связи. Суд рассматривать эти иски отказался.

Telegram грозит блокировка в России

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