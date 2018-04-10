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«Направляю вам ключи (2 шт.) от Telegram»: как могло бы выглядеть письмо Павла Дурова в ФСБ
Пользователи соцсетей обнаружили фотографию «письма», которое якобы написал основатель Telegram Павел Дуров директору ФСБ Александру Бортникову. В письме Дуров якобы соглашается передать спецслужбам ключи шифрования от мессенджера — но оказывается, что речь идет об обычных металлических ключах.
Дуров жжот! #Telegram pic.twitter.com/2Y0qyATnkE— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) April 10, 2018
Фотографию с ключами выложил в своем канале Павел Чиков, глава правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram. В разговоре с «Медузой» Чиков заявил, что просто поделился чьей-то шуткой.