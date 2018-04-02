Юрист Telegram опубликовал скриншот отправленного в Роскомнадзор письма. Ведомство заявило, что не получило его

Павел Чиков
18:02, 2 апреля 2018
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Павел Чиков, глава международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram в судах, опубликовал скриншот письма, отправленного юристами мессенджера в Роскомнадзор в ответ на требование предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. В ведомстве ранее заявили, что не получили ответа от Telegram.

По словам Чикова, представитель Telegram, юрист Дмитрий Динзе отправил письмо в Роскомнадзор 30 марта; на скриншоте, который выложил Чиков, указано время отправления — 23:56. Письмо было отправлено на электронный адрес 97-fz_in@rkn.gov.ru. Чиков заявил, что этот адрес был указан в уведомлении Роскомнадзора в адрес Telegram (он приложил скриншот уведомления).

Утром 2 апреля Чиков опубликовал в своем телеграм-канале копию уведомления, отправленного от имени Telegram в Роскомнадзор. В нем говорилось, что у мессенджера нет технической возможности предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. В Роскомнадзоре заявили, что по данным на 13:00 2 апреля не получали официального ответа от Telegram.

Telegram осенью 2017 года был оштрафован на 800 тысяч за отказ передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Мессенджеру не удалось оспорить это решение.
После того, как 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, Роскомнадзор потребовал от мессенджера в течение 15 дней передать ФСБ ключи шифрования (срок ультиматума истекает 4 апреля). После этого Роскомнадзор имеет право через суд потребовать блокировки Telegram.

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