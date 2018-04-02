Юрист Telegram опубликовал скриншот отправленного в Роскомнадзор письма. Ведомство заявило, что не получило его

Павел Чиков, глава международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram в судах, опубликовал скриншот письма, отправленного юристами мессенджера в Роскомнадзор в ответ на требование предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. В ведомстве ранее заявили, что не получили ответа от Telegram.

По словам Чикова, представитель Telegram, юрист Дмитрий Динзе отправил письмо в Роскомнадзор 30 марта; на скриншоте, который выложил Чиков, указано время отправления — 23:56. Письмо было отправлено на электронный адрес 97-fz_in@rkn.gov.ru. Чиков заявил, что этот адрес был указан в уведомлении Роскомнадзора в адрес Telegram (он приложил скриншот уведомления).

Утром 2 апреля Чиков опубликовал в своем телеграм-канале копию уведомления, отправленного от имени Telegram в Роскомнадзор. В нем говорилось, что у мессенджера нет технической возможности предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. В Роскомнадзоре заявили, что по данным на 13:00 2 апреля не получали официального ответа от Telegram.