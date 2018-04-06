Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. Иск подан в Таганский районный суд Москвы.

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пункта 4.1 статьи 10.1 данного закона [„Об информации“]», — говорится в заявлении.

Источники «Интерфакса» также сообщают, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

«Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Правозащитники представляют интересы мессенджера в спорах с российскими ведомствами.