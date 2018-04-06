Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Интерфакс
07:43, 6 апреля 2018
Надежный источник

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. Иск подан в Таганский районный суд Москвы.

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пункта 4.1 статьи 10.1 данного закона [„Об информации“]», — говорится в заявлении.

Источники «Интерфакса» также сообщают, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

«Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Правозащитники представляют интересы мессенджера в спорах с российскими ведомствами.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.
В декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования в соответствии с «законом Яровой».

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