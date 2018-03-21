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Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на штраф за отказ предоставить данные ФСБ

Ведомости
18:56, 21 марта 2018
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Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на штраф в 800 тысяч рублей, наложенный Мещанским судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Об этом газете «Ведомости» сообщил юрист «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов.

По мнению истцов, решение суда нарушает свободу распространения информации, которую гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека. 

В жалобе также сказано, что дело касалось прав миллионов пользователей сервиса, однако мировой судья рассмотрела дело без привлечения к делу прокуратуры, ФСБ и стороны защиты.

По мнению истца, российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, разрешающих доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации <…>.

Ведомости
Мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Обжаловать приговор компании не удалось.
Telegram пытался добиться отмены приказа ФСБ о порядке предоставления спецслужбам ключей шифрования. 20 марта Верховный суд отклонил иск.
После этого Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Если за 15 дней мессенджер не подчинится, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки. В Telegram отказываются предоставить данные ФСБ.

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