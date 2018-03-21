Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на штраф за отказ предоставить данные ФСБ

Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на штраф в 800 тысяч рублей, наложенный Мещанским судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Об этом газете «Ведомости» сообщил юрист «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов.

По мнению истцов, решение суда нарушает свободу распространения информации, которую гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека.

В жалобе также сказано, что дело касалось прав миллионов пользователей сервиса, однако мировой судья рассмотрела дело без привлечения к делу прокуратуры, ФСБ и стороны защиты.