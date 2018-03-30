«Неужели следствие непременно означает издевательства и унижения?» Жена Алексея Малобродского написала открытое письмо в СК

Эхо Москвы
07:57, 30 марта 2018
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Жена бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Копию письма публикует сайт «Эха Москвы».

«Я обращаюсь к вам открыто и публично, потому что у меня есть все основания опасаться за жизнь и здоровье моего мужа», — пишет Татьяна Лукьянова, подчеркивая, что «действовать необходимо быстро».

Супруга Малобродского напоминает, что ее муж несколько дней назад был переведен из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково», где помещен в переполненную камеру с антисанитарными условиями. У Малобродского поднялось давление, однако врача к нему не вызвали. «Его здоровье в целом резко ухудшилось — он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания», — пишет Лукьянова.

Она также напоминает, что за девять с половиной месяцев, прошедших после того, как Малобродского взяли под стражу, у них было лишь шесть свиданий. Разговаривать с семьей по телефону Малобродскому запретили.

«Неужели „следствие“ непременно означает издевательства и унижения? Неужели права человека — это просто-напросто пустой звук?» — пишет Лукьянова.

«Я просто хочу быть уверенной, что жизни и здоровью моего мужа ничего не угрожает. Я прошу дать мне возможность лично убедиться в этом. Я знаю, что имею на это право», — завершает письмо супруга Малобродского.

Алексей Малобродский находится под стражей с июня 2017 года. Его, как и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных проекту «Платформа» на постановку спектаклей.
В настоящий момент Малобродский — единственный фигурант дела «Седьмой студии», находящийся в СИЗО. Остальные обвиняемые, среди которых режиссер Кирилл Серебренников, находятся под домашним арестом, а продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова объявлена в розыск.
Никто из фигурантов дела, за исключением бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину не признает. Масляева сотрудничает со следствием, ее перевели из СИЗО под домашний арест.

Дело «Седьмой студии»

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