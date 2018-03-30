«Неужели следствие непременно означает издевательства и унижения?» Жена Алексея Малобродского написала открытое письмо в СК

Жена бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Копию письма публикует сайт «Эха Москвы».

«Я обращаюсь к вам открыто и публично, потому что у меня есть все основания опасаться за жизнь и здоровье моего мужа», — пишет Татьяна Лукьянова, подчеркивая, что «действовать необходимо быстро».

Супруга Малобродского напоминает, что ее муж несколько дней назад был переведен из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково», где помещен в переполненную камеру с антисанитарными условиями. У Малобродского поднялось давление, однако врача к нему не вызвали. «Его здоровье в целом резко ухудшилось — он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания», — пишет Лукьянова.

Она также напоминает, что за девять с половиной месяцев, прошедших после того, как Малобродского взяли под стражу, у них было лишь шесть свиданий. Разговаривать с семьей по телефону Малобродскому запретили.

«Неужели „следствие“ непременно означает издевательства и унижения? Неужели права человека — это просто-напросто пустой звук?» — пишет Лукьянова.

«Я просто хочу быть уверенной, что жизни и здоровью моего мужа ничего не угрожает. Я прошу дать мне возможность лично убедиться в этом. Я знаю, что имею на это право», — завершает письмо супруга Малобродского.