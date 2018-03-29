Алексея Малобродского перевели в СИЗО «Медведково» и поместили в переполненную камеру
Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», 25 марта перевели из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведково», рассказала радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Ксения Карпинская.
По словам Карпинской, Малобродского поместили в камеру, где на восемь спальных мест приходится 12 человек. Утром 26 марта Малобродский встретился со следователем; спустя час ему стало плохо, но врача к нему так и не вызвали, сообщила адвокат.
Карпинская посетила Малобродского в следственном изоляторе 28 марта. Он считает, что с помощью перевода в СИЗО «Медведково» следствие пытается добиться от него дачи показаний, заявила адвокат. При этом СК в январе сообщал о завершении следствия по делу.
Адвокат подчеркнула, что считает содержание Малобродского в тяжелых условиях изолятора попыткой давления на него.
«Он в ужасном состоянии. Врач к нему не идет. Он красный, у него явно давление. В этой камере все курят, часть людей спит на полу. И все это, как ему объяснили, для того, чтобы до суда он дал нужные следствию показания. Я считаю, что это давление с целью просто его либо убить, либо чтобы он дал в таких невыносимых условиях какие-то показания на Серебренникова, на себя, я не знаю на кого», — сказала Карпинская.