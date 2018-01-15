СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова. Сумма ущерба выросла до 133 миллионов рублей

Интерфакс
09:09, 15 января 2018
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Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела «Седьмой студии», подозреваемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката Ирины Повериновой, в итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла с 68 до 133 миллионов рублей.

Кроме того, следователи выделили в отдельное производство материалы в отношении главного бухгалтера и продюсера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой и Екатерины Вороновой, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — заявила Ирина Поверинова. По ее словам, объем уголовного дела «большой» и превышает 100 томов.

Интерфакс
Уголовное дело о хищении бюджетных средств сотрудниками «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа» было возбуждено в 2015 году. В мае 2017 года прошли обыски дома у Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им «Гоголь-центре». После этого режиссер был отправлен под домашний арест.
Фигурантами дела также являются директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Все, кроме Масляевой, своей вины не признают. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.

Дело Кирилла Серебренникова

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