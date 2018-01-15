СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова. Сумма ущерба выросла до 133 миллионов рублей

Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела «Седьмой студии», подозреваемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката Ирины Повериновой, в итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла с 68 до 133 миллионов рублей.

Кроме того, следователи выделили в отдельное производство материалы в отношении главного бухгалтера и продюсера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой и Екатерины Вороновой, сообщает Агентство городских новостей «Москва».