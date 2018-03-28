МЧС: при пожаре в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет
06:20, 28 марта 2018
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В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, данных о пропавших без вести в настоящий момент нет, заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов.
«Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал он.
Останки всех 64 погибших, сообщил Аксенов, переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести погибшим потребуется дополнительная экспертиза, добавил он.
Аксенов также подтвердил, что среди погибших 41 ребенок, сообщает РИА Новости.
Ранее власти Кемерово опубликовали список погибших и числящихся пропавшими без вести при пожаре в «Зимней вишне». В этом списке было 63 имени. Опознаны на тот момент были 25 погибших.
СК 27 марта заявлял, что располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в Кемерово. Списки погибших, сообщили тогда в СК, будут опубликованы только после завершения экспертизы.
Штаб, созданный родственниками жертв пожара, 27 марта заявлял, что собраны данные о более чем 80 пропавших при пожаре. 28 марта представитель инициативной группы Расим Яролиев сообщил, что список скорректирован. «После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», — сказал Яролиев.
В Кемерово 27 марта прошел стихийный митинг, участники которого, в числе прочего, обвинили власти в том, что они скрывают данные о погибших при пожаре.
28 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово.
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