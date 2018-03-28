МЧС: при пожаре в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, данных о пропавших без вести в настоящий момент нет, заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

«Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал он.

Останки всех 64 погибших, сообщил Аксенов, переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести погибшим потребуется дополнительная экспертиза, добавил он.

Аксенов также подтвердил, что среди погибших 41 ребенок, сообщает РИА Новости.