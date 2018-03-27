Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре

Администрация Кемерово опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Список разделен на две части — погибшие, чья личность установлена, и числящиеся пропавшими без вести. В списке опознанных 25 имен. Пропавшими без вести числятся 38 человек. Таким образом, всего в списке администрации Кемерово 63 человека.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что при пожаре в торговом центре погибли 64 человека. «Извлечены тела 58 погибших, продолжаем поиск шести человек, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра», — говорил Пучков утром 27 марта на совещании в Кемерово, которое проводил президент РФ Владимир Путин.