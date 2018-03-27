Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре
11:54, 27 марта 2018
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Администрация Кемерово опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Список разделен на две части — погибшие, чья личность установлена, и числящиеся пропавшими без вести. В списке опознанных 25 имен. Пропавшими без вести числятся 38 человек. Таким образом, всего в списке администрации Кемерово 63 человека.
Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что при пожаре в торговом центре погибли 64 человека. «Извлечены тела 58 погибших, продолжаем поиск шести человек, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра», — говорил Пучков утром 27 марта на совещании в Кемерово, которое проводил президент РФ Владимир Путин.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. Среди погибших и пострадавших при пожаре, как сообщалось, много детей, пришедших в расположенный в ТЦ кинотеатр.
27 марта в Кемерово начался стихийный митинг, участники которого, в числе прочего, обвинили власти в сокрытии данных о настоящем числе погибших.
Представители штаба, созданного родственниками погибших и пострадавших при пожаре, заявили, что собрали данные о 85 пропавших без вести, которые планируют передать в полицию.
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