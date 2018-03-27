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«Те, кто постоянно бузотерят»: губернатор Кузбасса Аман Тулеев после пожара пожаловался Путину на оппозиционеров

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10:07, 27 марта 2018
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, приехала «вся оппозиционная сила». Эти люди, по словам Тулеева, пытаются «решить какие-то свои проблемы». Об этом Тулеев заявил на совещании, которое проводил приехавший в Кемерово Владимир Путин. Во время совещания в городе проходил митинг, участники которого требовали отставки местных властей.

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