Тулеев попросил прощения у Путина за пожар в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента России Владимира Путина за пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тулеев обратился лично к Путину во время совещания о ликвидации последствий пожара, которое российский президент провел в Кемерово.

Также губернатор Кемеровской области во второй раз поблагодарил Путина за то, что после пожара президент нашел время лично позвонить ему. Тулеев уже благодарил Путина за это утром 26 марта в эфире канала «Россия 24».

«Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке, он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность», — сказал губернатор.