Тулеев попросил прощения у Путина за пожар в Кемерово
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента России Владимира Путина за пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тулеев обратился лично к Путину во время совещания о ликвидации последствий пожара, которое российский президент провел в Кемерово.
Также губернатор Кемеровской области во второй раз поблагодарил Путина за то, что после пожара президент нашел время лично позвонить ему. Тулеев уже благодарил Путина за это утром 26 марта в эфире канала «Россия 24».
«Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке, он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность», — сказал губернатор.
«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. <…> Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство», — сказал Тулеев.