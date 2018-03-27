Тулеев попросил прощения у Путина за пожар в Кемерово

Президент России
10:04, 27 марта 2018
Надежный источник

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента России Владимира Путина за пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тулеев обратился лично к Путину во время совещания о ликвидации последствий пожара, которое российский президент провел в Кемерово.

Также губернатор Кемеровской области во второй раз поблагодарил Путина за то, что после пожара президент нашел время лично позвонить ему. Тулеев уже благодарил Путина за это утром 26 марта в эфире канала «Россия 24».

«Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке, он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность», — сказал губернатор.

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. <…> Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство», — сказал Тулеев.

Президент России
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался 25 марта около 16:00 по местному времени (12:00 мск), основные очаги пожара удалось потушить только на следующий день. Предполагается, что пожар возник из-за неисправной проводки, еще одна версия — поджог.
По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в больницах находятся 13 пострадавших. Среди погибших есть дети, но официально их количество пока не называли. Родственники говорят, что при пожаре погиб 41 ребенок. Жители Кемерово подозревают, что власти скрывают реальное число жертв; официальные лица это отрицают.
В Кемерово 27 марта начался стихийный митинг. Ни президент России Владимир Путин, который прилетел в город, ни губернатор Аман Тулеев не вышли к собравшимся. Путин провел совещание с силовиками о ликвидации последствий пожара, посетил в больнице пострадавших и встретился с родственниками некоторых жертв в здании судмедэкспертизы Кемерово.
После пожара в Кемеровской области был объявлен трехдневный траур. Также траур объявил ряд других регионов. Национальный траур объявлен не был.

Пожар в Кемерово

новости

«У меня горе, у меня вся семья погибла». Жители Кемерово вышли на митинг после пожара в торговом центре

1 минута
новости

Где объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово

новости

Митинг в Кемерово после пожара в торговом центре. Фотография

новости

Владимир Путин — о причинах пожара в Кемерово, где погибли 64 человека. Цитата