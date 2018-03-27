В Кемерово собрали данные о 85 пропавших без вести после пожара в «Зимней вишне»
09:56, 27 марта 2018
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В штабе, созданном родственниками жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, собраны данные о 85 пропавших без вести.
«Данные получены лично, по почте и SMS. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сообщил «Интерфаксу» представитель штаба. Собранные данные, по его словам, планируется передать в полицию.
На митинге, который начался утром 27 марта в Кемерово, представители штаба, созданного родственниками жертв, сообщили, что располагают данными о 78 пропавших без вести после пожара, из которых около 70 — дети.
В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что найдены тела 56 погибших. Он также предложил всем, у кого пропали родственники, писать на специальный почтовый адрес.
27 марта около областной администрации в Кемерово начался стихийный митинг, участники которого, в числе прочего, потребовали от властей предоставить точную информацию о погибших. Многие считают, что данные о жертвах пожара занижены.
Мэр Кемерово отправился вместе с несколькими участниками митинга в здание судмедэкспертизы. После этого с членами так называемой инициативной группы встретился президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово. Побывавшие в морге позже рассказали на митинге, что в списке погибших 64 имени, других тел они не видели.
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