В Кемерово собрали данные о 85 пропавших без вести после пожара в «Зимней вишне»

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, собраны данные о 85 пропавших без вести.

«Данные получены лично, по почте и SMS. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сообщил «Интерфаксу» представитель штаба. Собранные данные, по его словам, планируется передать в полицию.

На митинге, который начался утром 27 марта в Кемерово, представители штаба, созданного родственниками жертв, сообщили, что располагают данными о 78 пропавших без вести после пожара, из которых около 70 — дети.