МЧС: найдены останки всех 64 погибших при пожаре в Кемерово
12:26, 27 марта 2018
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Спасатели обнаружили останки всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
«Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет», — сказал Аксенов в ходе оперативного совещания.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, основные очаги возгорания удалось потушить только на следующий день. Основной версией Следственный комитет считает неисправность электропроводки, также рассматривается версия поджога.
Окончательных данных о количестве жертв пожара пока нет. По данным МЧС, погибли 64 человека; в списке администрации Кемерово 63 фамилии (тела 25 человек опознаны, остальные числятся пропавшими без вести). Штаб, созданный родственниками жертв пожара, собрал данные о 85 пропавших; СК располагает заявлениями о пропаже 67 человек.
Жители Кемерово подозревают, что власти занижают реальное количество жертв пожара; распространяются слухи о нескольких сотнях погибших. Официальные лица просят не верить этой информации.
28 марта в России объявлен национальный траур по жертвам пожара в Кемерово.
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