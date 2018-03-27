Buzzfeed: автор «досье Трампа» подготовил доклад про смерть Лесина. Там сказано, что его избили по заказу российского олигарха

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, известный как автор , подготовил доклад об обстоятельствах смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на источники в ФБР и американской разведке.

В докладе, для работы над которым Стил якобы собирал данные у высокопоставленных источников в Москве, утверждается, что Лесин был избит по заказу некоего российского олигарха, с которым поссорился.

Для нападения, сказано в докладе, были наняты сотрудники российских спецслужб. Им было велено избить Лесина, однако он умер от полученных травм, передает Buzzfeed изложенную в докладе версию.

Имя олигарха, якобы заказавшего избиение Лесина, в публикации не называется. Утверждается, что он близок к президенту России Владимиру Путину. О том, знал ли Путин об организации нападении на Лесина, источники издания не сообщили.