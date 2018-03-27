Buzzfeed: автор «досье Трампа» подготовил доклад про смерть Лесина. Там сказано, что его избили по заказу российского олигарха
Бывший британский разведчик Кристофер Стил, известный как автор «досье Трампа», подготовил доклад об обстоятельствах смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на источники в ФБР и американской разведке.
В докладе, для работы над которым Стил якобы собирал данные у высокопоставленных источников в Москве, утверждается, что Лесин был избит по заказу некоего российского олигарха, с которым поссорился.
Для нападения, сказано в докладе, были наняты сотрудники российских спецслужб. Им было велено избить Лесина, однако он умер от полученных травм, передает Buzzfeed изложенную в докладе версию.
Имя олигарха, якобы заказавшего избиение Лесина, в публикации не называется. Утверждается, что он близок к президенту России Владимиру Путину. О том, знал ли Путин об организации нападении на Лесина, источники издания не сообщили.
Три других человека, в том числе бизнес-партнер Лесина и два сотрудника разведки, рассказали Buzzfeed, что независимо сообщили ФБР ту же информацию: что Лесин был избит до смерти преступниками, действовавшими по заказу того олигарха (англ. яз.).