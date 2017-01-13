Кто такой Кристофер Стил, предполагаемый автор «досье Трампа»?

12 января неофициальные источники назвали имя бывшего агента MI6, который готовил доклады о связях Дональда Трампа и его окружения с Кремлем. Им оказался Кристофер Стил; его местонахождение неизвестно — по сведениям британских газет, он покинул свой дом, опасаясь за безопасность. «Медуза» рассказывает, что известно о Кристофере Стиле.

Имя автора досье о русском компромате на Трампа назвала со ссылкой на анонимные осведомленные источники The Wall Street Journal. Позднее эти сведения подтвердили британские газеты. Источники утверждают, что документы готовил 52-летний Кристофер Стил, бывший сотрудник британской спецслужбы MI6.

Стил — один из директоров частной аналитической компании Orbis Business Intelligence с офисом в престижном лондонском районе Белгравия. Компания основана в 2009 году, в ней в основном работают бывшие сотрудники спецслужб. Фирма занимается частными расследованиями, сбором аналитических данных и консультированием клиентов по разнообразным темам.

Второй директор фирмы — 58-летний Кристофер Берроуз, человек с опытом работы в министерстве иностранных дел Великобритании. The Wall Street Journal удалось с ним поговорить: Берроуз отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что «досье Трампа» готовила именно его фирма. Берроуз добавил, что компания не придерживается никаких политических взглядов. Среди клиентов Orbis нет американских политических организаций — но теоретически они могли работать с фирмой через посредников, пишет WSJ. Ранее сообщалось, что досье якобы оплачивали американские оппоненты Трампа — как республиканцы, так и демократы.

Связывались журналисты и с самим Кристофером Стилом — через посредника. Тот передал, что тема для разговора «слишком горячая». Знакомые Стила и бывшие разведчики говорят о нем как о человеке с хорошей репутацией в сфере спецслужб, он прекрасно знает Россию. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, который специализировался на России, рассказал WSJ, что автор доклада несколько лет работал в РФ.

The Times со ссылкой на собственные источники в разведслужбах называла Стила серьезным экспертом по России — однако он «оторван от реальности немного больше, чем ожидаешь от бывшего сотрудника спецслужб». По данным газеты, он мог работать с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, которого отравили полонием в 2006 году в Лондоне; при этом жена Литвиненко такую фамилию вспомнить не смогла.

Бывший сотрудник министерства иностранных дел Великобритании, знавший Стила 25 лет, рассказал The Guardian, что Кристофер — высококвалифицированный профессионал, который никогда не будет изготавливать фейковые доклады. «Если он что-то пишет в отчете, то верит, что есть существенные основания рассматривать это всерьез», — сказал он. По данным газеты, Стил жил в Москве не менее двух лет в начале 1990-х. На протяжении всей своей карьеры в MI6 Стил был связан с Россией, уволился со службы он в 2009 году. По сведениям The Guardian, именно Стил первым предположил, что за отравлением Литвиненко стоял Кремль.

Где сейчас находится Стил, неизвестно. The Daily Telegraph утверждает, что он еще 11 января 2017-го уехал из дома и попросил соседей приглядеть за кошкой. По данным издания, он знал, что его имя скоро всплывет в прессе, и опасался за свою безопасность. Забеспокоился он только после того, как Buzzfeed опубликовал досье, хотя документ циркулировал среди журналистов уже не первый месяц — и Стил мог об этом знать из прессы.