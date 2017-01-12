Из-за публикации секретного «досье Трампа» Buzzfeed обвинили в нарушении журналистской этики. Издание защищается

Решение издания Buzzfeed опубликовать неверифицированное «досье» о контактах Дональда Трампа и его окружения с Кремлем — и о наличии у Кремля компромата на избранного президента США — вызвало в Америке бурную реакцию. Не только у миллиардера, который назвал Buzzfeed «горой мусора», но и у американского журналистского сообщества, известного крайне строгими принципами относительно публикации неподтвержденных сведений. «Медуза» рассказывает, за что ругают Buzzfeed — и как оправдывают.

Почему нельзя публиковать?

Главная проблема с «досье Трампа» («Медуза» подробно рассказывала о его содержании и происхождении) — полное отсутствие подтверждений. Документ несколько месяцев обсуждали и журналисты, и высокопоставленные политики, но не относились к нему всерьез. Досье можно сравнить со многими фейковыми историями о Хиллари Клинтон и ее окружении, которые активно распространяли сторонники самого Дональда Трампа: в некоторых случаях они выглядели вполне правдоподобно — но не содержали никаких серьезных доказательств.

Наиболее подробно по поводу того, почему Buzzfeed не стоило публиковать неверифицированное досье (даже с дисклеймером о недостоверных сведениях), высказался журналист The Atlantic Дэвид Грэм. По его словам, крайне опасно представлять читателям спорные, неподтвержденные или заведомо недостоверные факты — и предлагать аудитории оценить их самостоятельно (примерно так Buzzfeed и поступил). В качестве примера того, чем это может обернуться, Грэм приводит случай с «пиццагейтом» — серией фейковых новостей о якобы существующей педофильской сети, связанной с Демократической партией. В начале декабря 2016-го житель Северной Каролины приехал в Вашингтон в пиццерию, где, согласно фейковым новостям, встречались педофилы — и открыл стрельбу. Когда мужчину задержали, он объяснил, что хотел во всем разобраться сам и оценить факты самостоятельно.

«Работа репортера не в том, чтобы просто слить как можно больше информации в публичный доступ. <…> Нужно собирать информацию, просеивать ее и определять, что достоверно, а что нет», — отмечает Грэм и сравнивает Buzzfeed с WikiLeaks. Да, подчеркивает журналист, фейковые новости о «пиццагейте» распространялись под видом настоящих, тогда как Buzzfeed не пытался представить досье как соответствующую действительности информации — издание просто оставило в стороне вопрос о достоверности.

Публикации, аналогичные статье Дэвида Грэма, вышли в The Guardian, The Washington Post и многих других изданиях.

Почему нужно было публиковать?

Как утверждает главный редактор Buzzfeed Бен Смит, решение о публикации документа далось редакции нелегко, но оно отражает взгляд издания на то, как журналистика устроена в 2017 году. Buzzfeed — это не только листиклы про зверушек. Подразделение издания Buzzfeed News не раз публиковало эксклюзивные расследования на общественно значимые темы, соответствующие самым высоким стандартам западной журналистики. Среди сотрудников Buzzfeed — лауреат Пулитцеровской премии Майк Скуфс, который работал в ProPublica и The Wall Street Journal; именно его имя стоит под публикацией «досье Трампа» (Скуфс руководит в Buzzfeed отделом расследований).

Here's the note I sent to @buzzfeednews staff this evening pic.twitter.com/OcAloWzVzb — Ben Smith (@BuzzFeedBen) January 11, 2017

По мнению редакции Buzzfeed и тех, кто с ней солидарен, американское общество имеет право знать, какой документ обсуждают все журналисты и политики в стране, причем не первый месяц. Имеет значение и момент публикации: журналисты сделали это не сразу после того, как получили на руки досье, но вслед за сообщением CNN о том, что ФБР ознакомило с документами Барака Обаму и Дональда Трампа. Buzzfeed прямо это не формулирует, но можно предположить, что издание решило — поскольку спецслужбы показали выдержки из «досье» избранному и действующему президентам, то и скрывать от граждан его нельзя. (Стоит отметить, что, как следует из сообщения CNN, Трампу и Обаме показали лишь двухстраничную выдержку из документа без конкретных деталей, а не все 35 страниц).

Публикацию досье благосклонно встретили в окружении Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь ее штаба Брайан Фэллон, к примеру, посетовал, что многие журналисты знали об этом документе еще до выборов, но ничего не предпринимали.

Почему Трамп обиделся еще и на CNN?

Во время пресс-конференции 11 января Дональд Трамп несколько раз крайне резко высказывался в адрес Buzzfeed за публикацию неверифицированного досье и благодарил другие издания, в том числе постоянно критикующие его, за здравый и профессиональный подход к этой ситуации.

Однако он обрушил гнев не только на популярнейший сайт с листиклами и расследованиями, но и на корреспондента CNN. Трамп назвал телеканал «отвратительной организацией» и «фейковыми новостями», а после долгой перепалки так и не позволил журналисту на пресс-конференции ответить на обвинения и задать свой вопрос. Слова Трампа о том, что CNN — это fake news, были встречены непродолжительными аплодисментами среди журналистов. Кто именно хлопал, неизвестно; среди участников мероприятия находились и журналисты изданий, симпатизирующих Трампу.

«NO! I WILL NOT GIVE YOU A QUESTION! YOU ARE FAKE NEWS!» DONALD TRUMP TO CNN REPORTER AT PRESS CONF wwwMOXNEWScom

Телеканал CNN после пресс-конференции обвинил пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера в искажении действительности (тот заявил, что и Buzzfeed, и CNN публиковали досье) и категорически отмежевался от Buzzfeed, назвав решение его редакции вредным и опасным. В CNN утверждают, что, в отличие от Buzzfeed, действовали строго в рамках журналистской этики, когда публиковали новость о досье, но не указывали никаких деталей из него. В действительности, многие издания помимо CNN и ранее не раз писали о секретном досье, в котором упоминается якобы имеющийся у российских спецслужб компромат на Трампа — все они, как и журналисты телеканала, не указывали детали, которые нельзя верифицировать.