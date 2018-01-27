ФБР опубликовало документы из расследования о смерти Михаила Лесина

ФБР опубликовало документы из расследования обстоятельств смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина, который умер в 2015 году в Вашингтоне.
В документах нет новой информации о причинах смерти — среди них есть опубликованный в октябре 2016 года пресс-релиз, согласно которому Лесин умер в результате несчастного случая.
Из материалов следует, что прокуратура и полиция обратились к ФБР за помощью с исследованием видео с камер наблюдения в отеле Dupon Circle — в частности, кадров, на которых хорошо видно голову Лесина в момент, когда он последний раз идет в номер, где спустя сутки нашли его тело.
Также в документах сказано, что 6 февраля 2017 года представители американских властей встретились с представителями РФ в США и рассказали об итогах расследования.
Михаил Лесин был найден мертвым 5 ноября 2015 года в отеле в Вашингтоне. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что он умер из-за тупой травмы головы; была ли смерть насильственной, поначалу не сообщалось.
В октябре 2016 года по итогам расследования было объявлено, что Лесин умер в результате несчастного случая, получив травмы у себя в номере после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.
В СМИ высказались разные версии смерти Лесина — в частности, что он мог получить травмы до возвращения в отель в результате ссоры. Высказывались конспирологические версии об убийстве Лесина из-за сотрудничества с ФБР. В частности, издание Buzzfeed утверждало
, что в американских спецслужбах считают смерть Лесина убийством.
Михаил Лесин в 1999–2004 годы был министром печати России, а в 2000-м работал в предвыборном штабе Владимира Путина. С 2004-го по 2009 год он был советником Путина, а с 2013-го по январь 2015 года он возглавлял холдинг «Газпром медиа».