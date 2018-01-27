ФБР опубликовало документы из расследования о смерти Михаила Лесина

ФБР опубликовало документы из расследования обстоятельств смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина, который умер в 2015 году в Вашингтоне.

В документах нет новой информации о причинах смерти — среди них есть опубликованный в октябре 2016 года пресс-релиз, согласно которому Лесин умер в результате несчастного случая.

Из материалов следует, что прокуратура и полиция обратились к ФБР за помощью с исследованием видео с камер наблюдения в отеле Dupon Circle — в частности, кадров, на которых хорошо видно голову Лесина в момент, когда он последний раз идет в номер, где спустя сутки нашли его тело.

Также в документах сказано, что 6 февраля 2017 года представители американских властей встретились с представителями РФ в США и рассказали об итогах расследования.