«Никто в бюро не верит, что он напился, упал и умер». Источники в ФБР рассказали Buzzfeed, что Михаил Лесин был убит

Источники Buzzfeed утверждают, что в 2015 году Лесин якобы «прятался» в Швейцарии, опасаясь за свою жизнь. C властями США он связался, предполагается в статье, потому что у него «заканчивались варианты мест, где он мог укрыться». По какой причине Лесину надо было скрываться, в статье не уточняется.

Михаил Лесин умер в Вашингтоне в начале ноября 2015 года. Его тело было найдено в номере отеля 5 ноября. По версии американских властей, накануне утром он пришел туда после нескольких дней постоянного употребления алкоголя. В комнате он несколько раз упал, получив повреждение головы и других частей тела. Смерть признали несчастным случаем.

Друг Лесина бизнесмен Сергей Васильев рассказывал , что в США он собирался встретиться с предпринимателем Петром Авеном.

В СМИ высказались разные версии смерти Лесина. Газета The New York Times сообщала, что он получил травмы до возвращения в отель в результате ссоры. The Daily Mail утверждала, что его могли убить из-за сотрудничества с ФБР. Предполагалось, что его смерть могла быть инсценирована.

Михаил Лесин в 1999–2004 годы был министром печати России, а в 2000-м работал в предвыборном штабе Владимира Путина. С 2004-го по 2009 год он был советником Путина, а с 2013-го по январь 2015 года он возглавлял холдинг «Газпром медиа».