«Никто в бюро не верит, что он напился, упал и умер». Источники в ФБР рассказали Buzzfeed, что Михаил Лесин был убит

Buzzfeed
17:15, 28 июля 2017
Ненадежный источник

Издание Buzzfeed сообщило, что умерший в 2015 году в США российский медиаменеджер Михаил Лесин, по мнению сотрудников американских спецслужб, был убит. По официальной версии, он умер в результате несчастного случая.

По утверждению двоих агентов ФБР и одного сотрудника разведки, с которыми говорил Buzzfeed, Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки уточнил, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра.

Собеседники Buzzfeed сами не участвовали в расследовании смерти Лесина, однако общались с теми, кто занимался этим делом.

Два агента ФБР рассказали изданию, что в США Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, «как работает машина пропаганды». Собеседники Buzzfeed утверждают, что Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

«Никто в бюро не верит, что он напился, упал и умер. Все думают, что его избили и что за этим стоит Путин», — сказал один из собеседников издания.

Источники Buzzfeed утверждают, что в 2015 году Лесин якобы «прятался» в Швейцарии, опасаясь за свою жизнь. C властями США он связался, предполагается в статье, потому что у него «заканчивались варианты мест, где он мог укрыться». По какой причине Лесину надо было скрываться, в статье не уточняется.

Михаил Лесин умер в Вашингтоне в начале ноября 2015 года. Его тело было найдено в номере отеля 5 ноября. По версии американских властей, накануне утром он пришел туда после нескольких дней постоянного употребления алкоголя. В комнате он несколько раз упал, получив повреждение головы и других частей тела. Смерть признали несчастным случаем.
Друг Лесина бизнесмен Сергей Васильев рассказывал, что в США он собирался встретиться с предпринимателем Петром Авеном.
В СМИ высказались разные версии смерти Лесина. Газета The New York Times сообщала, что он получил травмы до возвращения в отель в результате ссоры. The Daily Mail утверждала, что его могли убить из-за сотрудничества с ФБР. Предполагалось, что его смерть могла быть инсценирована.
Михаил Лесин в 1999–2004 годы был министром печати России, а в 2000-м работал в предвыборном штабе Владимира Путина. С 2004-го по 2009 год он был советником Путина, а с 2013-го по январь 2015 года он возглавлял холдинг «Газпром медиа».

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