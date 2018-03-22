В Волоколамске перенесли начало уроков в школах из-за выбросов на мусорном полигоне

Начало учебного дня в школах подмосковного Волоколамска перенесено с 8:30 на 10:30 утра из-за выбросов сероводорода на близлежащем мусорном полигоне «Ядрово». Об этом РАПСИ сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в Волоколамском районе, подмосковные власти предложили местным жителям отправить их детей на отдых в санатории и лагеря. По словам Мишоновой, большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести ее на лето, чтобы не прерывать учебный год.