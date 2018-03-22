В Волоколамске перенесли начало уроков в школах из-за выбросов на мусорном полигоне
Начало учебного дня в школах подмосковного Волоколамска перенесено с 8:30 на 10:30 утра из-за выбросов сероводорода на близлежащем мусорном полигоне «Ядрово». Об этом РАПСИ сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в Волоколамском районе, подмосковные власти предложили местным жителям отправить их детей на отдых в санатории и лагеря. По словам Мишоновой, большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести ее на лето, чтобы не прерывать учебный год.
«Ночью падает атмосферное давление и происходят выбросы с полигона. Чтобы дети не шли в школу в самый очаг — в 8:30, будет выпущена специальная инструкция для всех директоров школ, по которой после такого выброса (мы будем про него знать уже ночью), все занятия будут перенесены на 10:30», — сказала омбудсмен.