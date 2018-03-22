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В Волоколамске перенесли начало уроков в школах из-за выбросов на мусорном полигоне

РАПСИ
10:52, 22 марта 2018
Надежный источник

Начало учебного дня в школах подмосковного Волоколамска перенесено с 8:30 на 10:30 утра из-за выбросов сероводорода на близлежащем мусорном полигоне «Ядрово». Об этом РАПСИ сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в Волоколамском районе, подмосковные власти предложили местным жителям отправить их детей на отдых в санатории и лагеря. По словам Мишоновой, большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести ее на лето, чтобы не прерывать учебный год.

«Ночью падает атмосферное давление и происходят выбросы с полигона. Чтобы дети не шли в школу в самый очаг — в 8:30, будет выпущена специальная инструкция для всех директоров школ, по которой после такого выброса (мы будем про него знать уже ночью), все занятия будут перенесены на 10:30», — сказала омбудсмен.

РАПСИ
21 марта, после того, как на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс сероводорода, десятки школьников Волоколамска пожаловались на недомогание. Более 50 детей были доставлены в центральную районную больницу.
Вечером того же дня около больницы возник стихийный митинг, на который приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Местные жители встретили их криками «Позор!» и «В отставку!».
Митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала 2018 года. 21 марта подмосковный губернатор Андрей Воробьев пообещал вдвое сократить вывоз мусора на полигон.

Конфликт вокруг полигона «Ядрово»

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