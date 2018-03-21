«Девочку в розовом — в губернаторы Подмосковья!» Интернет реагирует на главного героя стихийного митинга в Волоколамске
В подмосковном Волоколамске случился стихийный митинг возле больницы, куда утром 21 марта привезли несколько десятков детей. Предположительно, они отравились из-за выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который расположен поблизости. Среди митингующих была девочка в розовой куртке, которая пробралась поближе к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу.
Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) March 21, 2018
Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья!— Представься , мразь (@davnch) March 21, 2018
В розовом крошка к больнице пришла— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) March 21, 2018
Злобно по шее рукой провела
Не было слышно ни крика, ни стона
Нет в Подмосковье теперь Воробьева
Ищут пожарные,— astd (@apiksDen) March 21, 2018
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Злобную крошку,
Лет девяти
Жестом девочки можно иллюстрировать все, что угодно — хоть свое настроение, хоть возможную блокировку Telegram.
Настроение: девочка в розовом— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) March 21, 2018
что произойдет с твоими любимыми героями в новом сезоне Игры Престолов pic.twitter.com/aCQ4p0VxaP— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) March 21, 2018
Когда узнала, что собрались блокировать Телеграм pic.twitter.com/HTgepqkgba— dmitriy blinnikov (@discojournalist) March 21, 2018
Вместе с девочкой была вся маршрутка pic.twitter.com/63ZjHrvUax— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) March 21, 2018
Пользователи интересуются, каких политических взглядов придерживается девочка.
Сейчас начнётся махач по поводу того, чья поклонница эта девочка из Волоколамска - Собчак или Навального.— La Russie parle (@Russia_calls) March 21, 2018
В ситуацию вмешался сам Алексей Навальный. Он заявил, что девочку зовут Таня и что она была на всех акциях протестов против мусорного полигона «Ядрово».
Девочку-мем из Волоколамска зовут Таня. Она, кстати, там и на всех митингах выступала. Таня крутая, будь как Таня. pic.twitter.com/sNf3xfRt7o— Alexey Navalny (@navalny) March 21, 2018