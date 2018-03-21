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«Девочку в розовом — в губернаторы Подмосковья!» Интернет реагирует на главного героя стихийного митинга в Волоколамске

Meduza
17:16, 21 марта 2018

В подмосковном Волоколамске случился стихийный митинг возле больницы, куда утром 21 марта привезли несколько десятков детей. Предположительно, они отравились из-за выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который расположен поблизости. Среди митингующих была девочка в розовой куртке, которая пробралась поближе к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу.

Жестом девочки можно иллюстрировать все, что угодно — хоть свое настроение, хоть возможную блокировку Telegram.

Пользователи интересуются, каких политических взглядов придерживается девочка.

В ситуацию вмешался сам Алексей Навальный. Он заявил, что девочку зовут Таня и что она была на всех акциях протестов против мусорного полигона «Ядрово».

Протесты в Волоколамске

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