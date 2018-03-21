В подмосковном Волоколамске случился стихийный митинг возле больницы, куда утром 21 марта привезли несколько десятков детей. Предположительно, они отравились из-за выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который расположен поблизости. Среди митингующих была девочка в розовой куртке, которая пробралась поближе к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу.

Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) March 21, 2018

Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья! — Представься , мразь (@davnch) March 21, 2018

В розовом крошка к больнице пришла

Злобно по шее рукой провела

Не было слышно ни крика, ни стона

Нет в Подмосковье теперь Воробьева — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) March 21, 2018

Ищут пожарные,

Ищет милиция,

Ищут фотографы

В нашей столице,

Ищут давно,

Но не могут найти

Злобную крошку,

Лет девяти — astd (@apiksDen) March 21, 2018

Жестом девочки можно иллюстрировать все, что угодно — хоть свое настроение, хоть возможную блокировку Telegram.

Настроение: девочка в розовом — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) March 21, 2018

что произойдет с твоими любимыми героями в новом сезоне Игры Престолов pic.twitter.com/aCQ4p0VxaP — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) March 21, 2018

Когда узнала, что собрались блокировать Телеграм pic.twitter.com/HTgepqkgba — dmitriy blinnikov (@discojournalist) March 21, 2018

Вместе с девочкой была вся маршрутка pic.twitter.com/63ZjHrvUax — Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) March 21, 2018

Пользователи интересуются, каких политических взглядов придерживается девочка.

Сейчас начнётся махач по поводу того, чья поклонница эта девочка из Волоколамска - Собчак или Навального. — La Russie parle (@Russia_calls) March 21, 2018

В ситуацию вмешался сам Алексей Навальный. Он заявил, что девочку зовут Таня и что она была на всех акциях протестов против мусорного полигона «Ядрово».